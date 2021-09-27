В Германии впервые в Бундестаг войдет трансгендер, а мэром Берлина станет женщина
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- Ангелина Шеремет
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picture alliance / Contributor / Getty Images
В Германии впервые членом Бундестага будет женщина-трансгендер — это кандидат от партии «Зеленые» Тесса Гансерер, она проходит по партийным спискам. Кроме этого, впервые мэром Берлина будет женщина — Франциска Гиффай от социал-демократов.
Об этом сообщают Reuters и Stuttgarter-Nachrichten в понедельник, 27 сентября.
Трансгендерный политик Гансерер рассчитывает выступать в защиту климата и бороться за права сексуальных меньшинств. Она является членом регионального парламента Баварии с 2013 года. В 2018 году она снова прошла в региональный парламент под своим именем Маркус Гансерер, однако в начале 2019 назвала себя трансгендером и с тех пор рассматривается в региональном парламенте как Тесса Гансерер.
Кроме того, согласно предварительным результатам, социал-демократы победили на региональных выборах в Берлине и возглавили правительство федеральной земли. Это означает, что их кандидат 43-летняя Франциска Гиффай станет первой женщиной-мэром немецкой столицы. Гиффай в правительстве Меркель была министром по делам семьи, однако она ушла с этого поста в мае — против нее выдвинули обвинения в плагиате при написании диссертации.
- В Германии обнародовали официальные результаты голосования на парламентских выборах — победу одержала Социально-демократическая партия (СДПГ) и ее представитель Олаф Шольц — 25,7% голосов или 206 мест. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом набрал 24,1% — 196 мест. Шольц уже заявил, что не планирует создавать коалицию с партией Меркель — блоком ХДС/ХСС.
- Также в парламенте будут партия «Союз-90/Зеленые», «Свободная демократическая партия» (СвДП), «Альтернатива для Германии» и «Левая партия».