Венедиктова заявила, что версия о причинах взрывов на складах в Калиновке и Сватово из-за диверсии подтверждается
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что версия о диверсии на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области подтверждается.
Об этом она написала в своем Facebook.
«Версия совершения взрыва на 48 арсенале путем проникновения постороннего лица на территорию части и установки взрывного устройства подтверждается полученными доказательствами и заключениями уже полученных и приобщенных к материалам производства судебных экспертиз, протоколами проведенных негласных следственных (розыскных) действий, допросов свидетелей и осмотров», — отметила Венедиктова.
По ее словам, в настоящее время особое внимание уделяется сбору доказательств того, что поджоги и диверсии совершали ДРГ России и боевики «Л/ДНР». С этой целью, прокуроры обратились за помощью к правоохранителям Чехии, которые расследуют дело о взрывах на складах в городе Врбетице в 2014 году.
Также Венедиктова рассказала, что основной версией взрывов на складах в Сватово Луганской области также остается диверсия. В то же время распространение огня от пожаров и повреждение военных и гражданских зданий были вызваны из-за нарушений требований Минобороны.
«Есть уже и ряд привлеченных к ответственности военнослужащих в связи со взрывами на арсеналах. Отмечу, правоохранители подозревают этих лиц не в причастности к причинам чрезвычайных событий, а в служебной халатности и бездействии, которые привели к более тяжелым последствиям пожаров на складах», — подчеркнула она.
- Взрывы в Калиновке были в сентябре 2017 года. От взрывов боеприпасов в близлежащих селах были повреждены около 2 тыс. домов. Техники обнаружили 998 взрывоопасных предметов. Экспертиза определила, что взрывы начались на складе с оружием. В Генштабе тогда заявили, что причиной могла быть диверсия.
- 29 октября 2015 года в Сватово Луганской области возник пожар на полевых складах сил АТО, где хранилось около 3 тысяч тонн боеприпасов. В результате взрывов погибли четыре человека — трое военнослужащих и одно гражданское лицо. Из-за взрывов эвакуировали местных жителей, а также была уничтожена военная техника.
- В феврале ГБР вручило первые подозрения по делу о взрыве на складе в Сватово. Двух военнослужащих подозревают в небрежном отношении к службе в условиях особого периода.