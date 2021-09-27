Венедиктова заявила, что версия о причинах взрывов на складах в Калиновке и Сватово из-за диверсии подтверждается

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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что версия о диверсии на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области подтверждается.

Об этом она написала в своем Facebook.

«Версия совершения взрыва на 48 арсенале путем проникновения постороннего лица на территорию части и установки взрывного устройства подтверждается полученными доказательствами и заключениями уже полученных и приобщенных к материалам производства судебных экспертиз, протоколами проведенных негласных следственных (розыскных) действий, допросов свидетелей и осмотров», — отметила Венедиктова.

По ее словам, в настоящее время особое внимание уделяется сбору доказательств того, что поджоги и диверсии совершали ДРГ России и боевики «Л/ДНР». С этой целью, прокуроры обратились за помощью к правоохранителям Чехии, которые расследуют дело о взрывах на складах в городе Врбетице в 2014 году.

Также Венедиктова рассказала, что основной версией взрывов на складах в Сватово Луганской области также остается диверсия. В то же время распространение огня от пожаров и повреждение военных и гражданских зданий были вызваны из-за нарушений требований Минобороны.

«Есть уже и ряд привлеченных к ответственности военнослужащих в связи со взрывами на арсеналах. Отмечу, правоохранители подозревают этих лиц не в причастности к причинам чрезвычайных событий, а в служебной халатности и бездействии, которые привели к более тяжелым последствиям пожаров на складах», — подчеркнула она.