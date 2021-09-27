В России заявили о задержании «группы неонацистов» с портретами Бандеры, готовивших теракт

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Российские силовики заявили, что предотвратили теракт в здании правоохранительной службы и задержали членов «неонацистской группировки», у которых якобы изъяли взрывчатку, а также портреты главарей Третьего Рейха и националиста Степана Бандеры.

Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Как отмечается, задержанными являются пятеро жителей Уфы 2001—2003 года рождения, которые, по данным ФСБ, «являются участниками неонацистской группировки и готовили теракт».

«Во время неотложных следственных действий по адресам их проживания и в оборудованном в заброшенном здании тайнике изъяты: готовое к применению самодельное взрывное устройство, самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, 9 единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также портреты вождей третьего Рейха, националиста Степана Бандеры и националистическая атрибутика», — рассказали российские силовики.

Сейчас Следственный комитет РФ открыл уголовные производства по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (Приготовление к террористическому акту), 205.3 (Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности), 223—1 (Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса России. Задержанных взяли под стражу.