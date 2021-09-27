Президентский форум «Украина 30» провела компания жены замглавы ОП Кирилла Тимошенко

Новости

Пресс-служба Офиса президента Украины

Организатором всеукраинского форума «Украина 30», который инициировал глава государства Владимир Зеленский, стала компания Goodmedia жены заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко — Алены Тимошенко. Она получила это право без конкурса и за услуги ей выплатили миллионы гривен.

Об этом говорится в расследовании «Бабеля».

Инициатором и идеологом «Украины 30» стал президент Владимир Зеленский. С февраля по август 2021 года в столичном выставочном центре «Парковый» в общей сложности прошло 19 форумов. Каждый был посвящен отдельной теме: коронавирус, тарифы, образование, правосудие, безопасность и так далее.

На форуме выступал сам Зеленский и его супруга, министры, дипломаты, руководители Офиса президента, депутаты «Слуги народа», президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и многие другие.

Ни на одной из официальных площадок форума нет информации об организаторе мероприятия. Как выяснил «Бабель», им была компания Goodmedia, которой руководит супруга замглавы ОП Алена Тимошенко. В марте 2021-го в тендерной документации для организации Инвестиционного форума города Киева Goodmedia назвала себя «одним из основных организаторов» форума «Украина 30».

По данным «Бабеля», бюджетные деньги на организацию не тратили, и право провести «Украину 30» компания супруги Тимошенко получила без конкурса. При этом за участие в форуме разные компании заплатили Goodmedia миллионы гривен. В частности, компании, входящие в холдинг олигарха Рината Ахметова ДТЭК, перечислили около 3,5 миллиона гривен.

«Бабель» обратился в GoodMedia с большим списком вопросов, в том числе, с просьбой объяснить, как компания жены замглавы Офиса президента стала организатором президентского форума. В компании большинство вопросов проигнорировали и заявили, что конфликта интересов нет: форум негосударственный, и в руководстве компании госслужащих нет.

Примерно то же «Бабелю» ответил Кирилл Тимошенко — он давно отошел от дел Goodmedia, а компания его жены не занимается государственными проектами за бюджетные деньги. Однако, по информации издания, это не совсем так. В марте 2021-го Goodmedia хотела стать организатором Инвестиционного форума Киева — его проводили за бюджетные деньги. Компания участвовала в тендере, но проиграла. В отличие от «Украина 30» этот форум своих спонсоров не скрывал — их логотип на стартовой странице сайта.

Как сообщил «Бабелю» на условиях анонимности сотрудник антикоррупционных органов, юридически доказать конфликт интересов в действиях замглавы ОП можно, если окажется, что Goodmedia стала участником форума по его прямому и письменному распоряжению. Но таких улик, говорит эксперт, никто не оставляет. То же касается участников форума. Юридически невозможно доказать — крупные компании платили за «Украина 30», исходя из бизнес-интересов или под давлением власти. «Этически к этой истории, конечно, есть вопросы. А с точки зрения закона — это лазейка, которой можно пользоваться», — считает собеседник из антикоррупционных органов.