В Pfizer прогнозируют завершение пандемии коронавируса «в течение года» и регулярные прививки

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Ted Eytan / Flickr

Возвращение к нормальной жизни после пандемии коронавируса произойдет в течение года.

Об этом генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил в интервью телеканалу ABC News.

«Я думаю, что в течение года мы сможем вернуться к нормальной жизни. Я не думаю, что это означает, что штаммы больше не будут появляться, и я не думаю, что это означает, что мы сможем жить без прививок», — заявил он.

По мнению Бурлы, вероятно, потребуются ежегодные прививки от коронавируса.

«У нас будут вакцины, которых хватит минимум на год, и я думаю, что наиболее вероятным сценарием будет ежегодная вакцинация, но на самом деле мы не знаем, нам нужно подождать и посмотреть данные», — добавил глава Pfizer.