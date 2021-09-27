В Pfizer прогнозируют завершение пандемии коронавируса «в течение года» и регулярные прививки
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Ted Eytan / Flickr
Возвращение к нормальной жизни после пандемии коронавируса произойдет в течение года.
Об этом генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил в интервью телеканалу ABC News.
«Я думаю, что в течение года мы сможем вернуться к нормальной жизни. Я не думаю, что это означает, что штаммы больше не будут появляться, и я не думаю, что это означает, что мы сможем жить без прививок», — заявил он.
По мнению Бурлы, вероятно, потребуются ежегодные прививки от коронавируса.
«У нас будут вакцины, которых хватит минимум на год, и я думаю, что наиболее вероятным сценарием будет ежегодная вакцинация, но на самом деле мы не знаем, нам нужно подождать и посмотреть данные», — добавил глава Pfizer.
- Ранее генеральный директор Moderna Стефан Бансель заявил, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году.
- Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.