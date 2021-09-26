На довыборах в Раду зарегистрировали кандидата-двойника мэра Золотоноши. Полиция открыла производство

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Sergii Kharchenko / NurPhoto via Getty Images

В Черкасской области из-за регистрации Центральной избирательной комиссией в округе № 197 на довыборах в Раду двойника кандидата в нардепы от «Слуги народа» открыли уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасчины.

Как отмечается, заявление в Золотоношский райотдел полиции поступило от мэра Золотоноши Виталия Войцеховского 24 сентября.

По его словам, ЦИК на заседании зарегистрировала на довыборы в Раду кандидата, который является его полным тезкой, что введет в заблуждение избирателей.

Кроме этого, мэр Золотоноши заверил, что его двойник изменил свои анкетные данные за неделю до предоставления документов.

Сейчас следователи проводят досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, речь идет о самовыдвиженце Виталии Войцеховском (1972 г.р.).