На Донбассе украинские военные подорвались на неизвестном устройстве — один погиб

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Sasha Maksymenko / Flickr

На Донбассе двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один из них погиб.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

«В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение», — рассказали в штабе.

Как отмечается, после оказания первой медицинской помощи военного доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести.

По данным штаба, с начала суток боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВСУ:

в направлении Лебединского — из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов;

возле Марьинки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе поселка Нью-Йорк — из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Украинские военные открыли адекватный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.