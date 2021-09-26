В Исландии впервые в истории большинство мест в парламенте получили женщины
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Tim Graham / Contributor
В Исландии впервые в истории страны в парламент выбрали больше женщин, чем мужчин.
Об этом сообщает исландская государственная телерадиокомпания RÚV.
По результатам подсчета голосов на выборах, в Альтинг прошли 33 женщины (52% от общего количества депутатов) и 30 мужчин.
Как отмечается, победителем выборов стала правоцентристская «Прогрессивная партия» из провластной коалиции — она получила 13 мест (на 5 больше, чем в предыдущем составе парламента).
Всего правящая коалиция (Партия независимости, «Движение левых зеленых» и Прогрессивная партия) сохранила большинство в парламенте, получив 37 мандатов из 63.