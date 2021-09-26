«Время действовать, планета — в опасности». В Киеве состоялся климатический марш
- Автор:
- Олег Панфилович
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Twitter / AlexKhrebet
В воскресенье в Киеве состоялся климатический марш. Его участники требовали увеличить финансирование в госбюджете на сокращение выбросов парниковых газов, адаптацию к изменению климата и природоохранные мероприятия.
Мероприятие началось в 12:00 на Михайловской площади. В нем принимали участие несколько сотен активистов. Они прошли к Майдану Независимости, откуда двинулись к Европейской площади, после чего пришли под здание Верховной Рады.
- В 99 странах мира в пятницу, 24 сентября, сотни тысяч людей приняли участие в климатической забастовки с требованием принять срочные меры по преодолению экологического кризиса. Организаторы мероприятия, движение Fridays for future («Пятницы ради будущего»), заявили, что протесты прошли в более 1800 городах по всему миру (в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке).
- В начале августа 2021 года ООН обнародовала доклад Межправительственной группы экспертов по вопросам климата. Отчет составили 234 эксперта из 66 стран мира. В документе указывается, что изменение климата наблюдается во всех регионах планеты, причем этот процесс становится все более интенсивным. Некоторые из тенденций уже необратимы.