«Антициклон из Скандинавии». Синоптики рассказали о погоде в начале следующей недели
- Автор:
- Олег Панфилович
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Ingo Jakubke / Pixabay
В понедельник в Украине ожидается солнечная, осенняя погода, которую принесёт антициклон из Скандинавии.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
27 сентября по всей Украине без осадков, ветер северо-западный, 7—12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 °С, днем +12...+17 °С, на Закарпатье и Прикарпатье +18...+20 °С. В Киеве — без осадков, температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +13...+15 °С.
Во вторник, 28 сентября, в Украине без осадков, только в восточной и северо-восточной части местами небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный, 3—8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 °С тепла, днем +10...+15 °С; на Закарпатье и юге страны ночью +7...+12 °С, днем +13...+18 °С, на Закарпатье до +20 °С. В Киеве — без осадков, температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +12...+14 °С.
- В конце недели в Украине ожидали дождливую и ветренную погоду и некоторое потепление.
- Ранее синоптики спрогнозировали, какой будет осень в Европе. В Украине будет очень сухо, особенно в октябре, возможны ранние заморозки.
- В ночь на 21 сентября на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха снизилась до -6 °С. 22 сентября в Карпатах пошел снег.