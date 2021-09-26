«Антициклон из Скандинавии». Синоптики рассказали о погоде в начале следующей недели

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Ingo Jakubke / Pixabay

В понедельник в Украине ожидается солнечная, осенняя погода, которую принесёт антициклон из Скандинавии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

27 сентября по всей Украине без осадков, ветер северо-западный, 7—12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 °С, днем +12...+17 °С, на Закарпатье и Прикарпатье +18...+20 °С. В Киеве — без осадков, температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +13...+15 °С.

Во вторник, 28 сентября, в Украине без осадков, только в восточной и северо-восточной части местами небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный, 3—8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 °С тепла, днем +10...+15 °С; на Закарпатье и юге страны ночью +7...+12 °С, днем +13...+18 °С, на Закарпатье до +20 °С. В Киеве — без осадков, температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +12...+14 °С.