Умер основатель группы Status Quo Алан Ланкастер
- Автор:
- Олег Панфилович
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В Австралии в возрасте 72 лет умер основатель британской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер.
Об этом в Twitter сообщила звукозаписывающая компания Barrel and Squidger Records, с которой сотрудничал Ланкастер.
Журналист и друг музыканта Крейг Беннетт сообщил, что исполнитель скончался у себя дома в Сиднее в окружении родных. Он страдал рассеянным склерозом. По словам журналиста, Ланкастер настойчиво боролся с болезнью и до последнего выступал на сцене, хотя ему было трудно передвигаться самостоятельно.
Status Quo была основана в 1962 году. Общий тираж проданных пластинок группы превышает 110 миллионов копий. Самый известный хит группы Status Quo — песня “In The Army Now”.
Группа активно выступает до сих пор, но Ланкастер покинул ее после переезда в Австралию в 1985 году.
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