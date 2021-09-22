Умер звезда сериала «Секс и город» Вилли Гарсон

Утром 22 сентября в возрасте 57 лет умер американский актер Вилли Гарсон, лучше всего известный широкой публике благодаря роли Стэнфорда в сериале «Секс и город».

Об этом сообщает CNN со ссылкой на вещателя HBO и членов семьи Гарсона. Однако, родные не указывают, что стало причиной смерти.