В Швейцарии проходит референдум о легализации однополых браков

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Alvin Mahmudov / Unsplash

В Швейцарии в воскресенье проходит референдум о признании однополых браков.

Об этом пишет Reuters.

В декабре прошлого года федеральное правительство Швейцарии и парламент страны одобрили соответствующий закон с поправками, но противники во главе с правой Швейцарской народной партии (SVP) добились проведения референдум по этому вопросу.

Последние опросы общественного мнения показали, что сторонниками однополых браков являются 63% респондентов. Окончательный результат референдума должен быть объявлен позже в воскресенье.

Закон с внесенными в него поправками позволит однополым парам жениться и усыновлять детей, не связанных с ними. Женатым однополым парам также будет разрешено иметь детей через донорство спермы, что пока разрешено только для женатых гетеросексуальных пар. Это также упростит получение швейцарского гражданства иностранными супругами.