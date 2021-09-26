Спикер Рады Разумков выздоровел от коронавируса

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Александр Кузьмин / «Бабель»

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков оправился от коронавируса и возвращается на работу со следующей недели.

Об этом он написал в Facebook.

«Тест на коронавирус — отрицательный, настроение — положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать на полную!» — сообщил он. К своему сообщению спикер добавил фотокопию результата теста на коронавирус.