В США в зоопарке умер самый старый белый медведь Северной Америки

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В США в штате Висконсин умер самый старый белый медведь в Северной Америке — Сноу Лилли не стало в возрасте 36 лет.

Об этом зоопарк сообщил в субботу, 25 сентября.

«С тяжелым сердцем мы объявляем о смерти Сноу Лилли. Из-за ухудшения здоровья она была гуманно усыпленная вчера [24 сентября]», — написали представители зоопарка.

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Сноу Лилли приехала в зоопарк Висконсина из зоопарка Нью-Йорка в 2005 году, она была «фаворитом посетителей». Лилли весила 260 кг и была единственным медведем в зоопарке, который не впал в спячку.

По словам ее смотрителей, Сноу Лилли любила плавать в бассейне летом, а в более холодные месяцы она предпочла проводить время, гуляя и лежа на суше.

В зоопарке заявили, что белые медведи — это, как правило, одиночные животные в дикой природе. По данным Ассоциации зоопарков и аквариумов, средняя продолжительность жизни белых медведей, которые находятся под наблюдением человека, составляет около 23 лет. Тот факт, что Сноу Лилли умерла в возрасте 36 лет, свидетельствует о «великолепной заботе, которой ее окружила команда».