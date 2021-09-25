Япония пожертвует другим странам 60 млн доз вакцин от коронавируса
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Sean Gallup / Staff
Япония решила увеличить количество пожертвованных доз вакцин от коронавируса другим странам мира до 60 млн доз.
Об этом заявил на Генассамблее ООН премьер страны Йосихиде Суга, пишет Укрінформ.
«Япония предоставила странам и регионам примерно 23 млн доз вакцин, произведенных в Японии, через структуры COVAX и другие инициативы. Сегодня я рад объявить, что средствами дополнительных взносов Япония в целом предоставит до 60 млн доз вакцин», — заявил он.
Он также отметил, что страна и в дальнейшем будет поддерживать национальную программу «Поддержка последней мили», чтобы обеспечить доставку вакцин в каждой стране и в каждом регионе.
- К концу сентября 2022 года США закупят еще 500 млн доз вакцины от коронавируса BioNTech-Pfizer для предоставления этих партий в другие страны. Президент США Джо Байден подчеркнул, что невозможно победить пандемию локально, ее нужно преодолевать глобально. Германия также планирует передать до конца года в другие страны 100 млн доз.