Продюсерская компания из Дубая приобрела NFT-токен с изображением девочки со «взглядом искоса» за более чем $70 тысяч

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Музыкальная продюсерская компания из Дубая 3F Music приобрела примерно за $74 тысячи NFT-токен с изображением двухлетней девочки, которая стала известной благодаря своему «взгляду искоса».

Об этом сообщает BBC.

На снимке изображена тогда еще двухлетняя Хлоя Клемм, которая смотрит искоса на свою маму после того, как та сообщает о неожиданной поездке в Диснейленд. Семья Клемм продала NFT-токен на аукционе за 25 Ethereum — это один из видов криптовалюты. NFT-токены обычно покупаются и продаются за криптовалюту.

Видео с Хлоей, которой сейчас 10 лет, посмотрели более 20 миллионов раз. Хлоя также собрала более 5 миллионов подписчиков в Instagram и была представлена ​​в рекламе Google в Бразилии.

NFT предоставляет цифровой сертификат собственности на произведения и позволяет продавать оригинальные версии популярного онлайн-контента, например, вирусные мемы и твиты, словно они — физические произведения искусства.

Во многих случаях владелец может сохранить авторское право на свое произведение и продолжать продавать его копии, но покупатель обладает первоисточником. Некоторые люди сравнивают это с приобретением копии произведения с автографом, а коллекционеры говорят, что ценят «право хвастаться» оригиналом.