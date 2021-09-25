Авиакомпании отменяют полеты на Канары из-за новых извержений вулкана. Власти собираются объявить остров Ла-Пальма зоной бедствия

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На Канарских островах из-за новых извержений вулкана Кумбре-Вьеха решили эвакуировать еще три села.

Об этом сообщили местные экстренные службы.

«Издан приказ об обязательной эвакуации сел Тaхуя, Таканде-де-Абахо и части Таканде-де-Арриба», — говорится в заявлении в Twitter.

Власти Испании 28 сентября объявит остров Пальма зоной катастрофического бедствия, правительство также готовит специальный план по восстановлению пострадавших территорий, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес во время визита на остров.

«Исключительная ситуация на Ла-Пальме требует исключительных действий. В следующий вторник Совет министров одобрит классификацию острова Ла Пальма как зону катастрофического бедствия», — сказал он.

Предварительно, ущерб, нанесенный стихией, уже достиг 400 миллионов евро.

В пятницу, 24 сентября, ряд авиакомпаний объявили об отмене рейсов на Канарские острова, сообщает AFP. В частности, из-за огромных облаков пепла приостановили полеты самолеты Canaryfly, Binter, Air Europa и Iberia. Сроки возобновления авиасообщения пока неизвестны.