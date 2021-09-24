Суд в Италии отпустил из-под ареста бывшего главу Каталонии Пучдемона
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Wikipedia / Chatham House
Итальянский суд решил отпустить из-под стражи бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, которого задержали на острове Сардиния по запросу Испании.
Об этом в Twitter вечером 24 сентября сообщила спикер парламента Каталонии Лаура Боррас.
Пучдемона освободили без всяких мер пресечения, однако он должен вернуться на заседание 4 октября (вероятно, там будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции).
Сам Пучдемон опубликовал в Twitter фотографию с подписью «Скоро увидимся. Спасибо вам всем!».
Пучдемон прибыл на Сардинию, чтобы принять участие в фольклорном празднике каталонской культуры. Он возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там незаконного референдума о независимости 2017 года. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. Судебные власти Испании добиваются его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате.
- Референдум о независимости Каталонии местные власти провели 1 октября 2017 года. Тогда за независимость проголосовали 90,18% жителей региона (2,04 миллиона человек), против высказались 7,83% (177 тысяч). Но официальный Мадрид результаты не признал и назвал референдум незаконным. Поэтому против тогдашней власти Каталонии возбудили уголовные дела — за растрату бюджетных средств. Некоторых членов местного правительства посадили за решетку, другие бежали из страны и скрываются в разных странах ЕС.