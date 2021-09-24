ООН назвала число жертв войны в Сирии за 10 лет

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NATO / Flickr

За 10 лет гражданской войны в Сирии погибли по меньшей мере 350 209 человек, подсчитала ООН. Это второй доклад организации от начала вооруженного конфликта, предыдущий вышел семь лет назад — в 2014-м.

Об этом сообщает BBC.

Руководительница Совета ООН по правам человека Мишель Бачелет предостерегла, что цифра в 350 209 погибших «безусловно, не охватывает фактическое количество убийств, связанных с конфликтом». Она сказала, что людей, о которых была лишь частичная информация, не добавили в список жертв, то есть число умерших из-за незадокументированных случаев гибели еще больше.

Ведущая, но неофициальная британская мониторинговая группа недавно определила, что количество погибших во время войны в Сирии превысило 606 тысяч.

350 209 идентифицированных лиц — гражданских и участников боевых действий — были убиты в период с марта 2011 года по март 2021 года. Бачелет сказала, что среди этих людей женщины составляют около восьми процентов. Почти столько же — 8% — среди погибших составляют дети.

Мис Бачелет добавила, что во время предварительного подсчета количества жертв в августе 2014 офис ООН определил, что во время войны в Сирии погибли по меньшей мере 191 369 человек.

Война в Сирии прекратилась только в одной провинции — Идлибе. Ею сейчас управляют неподконтрольные режима Башара Асада силы.