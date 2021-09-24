Иск Тупицкого и Касминина к Офису президента будет рассматривать фигурант «пленок Вовка» судья Аблов

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Пресс-служба Окружного административного суда Києва

Иск судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина к Офису президента и Владимиру Зеленскому будет рассматривать один из фигурантов «пленок» главы Окружного админсуда Павел Вовк. Это его заместитель, судья ОАСК Евгений Аблов.

Соответствующая информация содержится в расписании суда.

Аблов был назначен на это дело через автораспределение. Там указано, что производство зарегистрировали 21 сентября.

Ответчиком в иске указаны Конкурсная комиссия по отбору судей КСУ, которых назначает президент Украины, сам Офис президента Украины, а третьим лицом указан Владимир Зеленский.

17 сентября Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск двух судей Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина к Офису президента и конкурсной комиссии, которая отбирает кандидатов на должность судьи КСУ. Среди требований иска — признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии от 20 августа 2021 года, которое утверждает объявление о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи КСУ по квоте президента. Истцы также оспаривают действия конкурсной комиссии и Офиса президента по размещению упомянутого объявление на сайте ОП и просят суд обязать конкурсную комиссию отозвать это объявление.