На Донбассе боевики сбросили осколочные гранаты на позиции ВСУ
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- София Телишевская
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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ
В течение текущих суток, 24 сентября, российско-оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом боевики применили запрещенное Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В направлении Новолуганского российские наемники совершили прицельный обстрел украинськх позиций, используя ручные противотанковые гранатометы и запрещенные минометы калибра 82 мм и 120 мм.
Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение вражеского беспилотника, с помощью которого российские оккупанты сбросили ВОГ-17 вблизи Талаковки.
Украинские защитники открывали ответный огонь, применяя разрешеное Минского договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огонь.
Потерь среди украинских военнослужащих нет.
- Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года — после оккупации Россией Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».
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