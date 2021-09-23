Нардепы «слили» внеочередное заседание Рады и провалили голосование по «кассовым аппаратам» для ФЛП

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Народные депутаты проигнорировали внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, созванное главой парламента Дмитрием Разумковым на 23 сентября.

Несмотря на то что провести заседание требовали 165 нардепов, в сессионном зале сначала зарегистрировался только 161 депутат, а впоследствии — после проведения сигнального голосования — оказалось, что на заседании находятся лишь 86 избранников.

Отметим, законопроект № 2644 об отмене норм по расширению сферы применения регистраторов расчетных операций (РРО) был снят с повестки дня, поскольку его давно сняли с рассмотрения.

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, которыми предлагалось отменить нормы, обязывающие физических лиц — предпринимателей иметь «кассовые аппараты», набрал всего 132 голоса (из 226 необходимых) и был отклонен.

В то же время законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно определения объема доходов для применения упрощенной системы налогообложения физических лиц — предпринимателей нардепы решили не включать в повестку дня.

Когда депутаты перешли к рассмотрению законопроекта об упрощении учета доходов физических лиц — предпринимателей и выступили докладчики по основному проекту и альтернативному, заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк, которая вела заседание, поставила на голосование предложение нескольких фракций проверить количество народных депутатов в сессионном зале.

Зарегистрировалось только 86 народных депутатов, поэтому Кондратюк закрыла внеочередное заседание.