Нардепы «слили» внеочередное заседание Рады и провалили голосование по «кассовым аппаратам» для ФЛП
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Народные депутаты проигнорировали внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, созванное главой парламента Дмитрием Разумковым на 23 сентября.
Несмотря на то что провести заседание требовали 165 нардепов, в сессионном зале сначала зарегистрировался только 161 депутат, а впоследствии — после проведения сигнального голосования — оказалось, что на заседании находятся лишь 86 избранников.
Отметим, законопроект № 2644 об отмене норм по расширению сферы применения регистраторов расчетных операций (РРО) был снят с повестки дня, поскольку его давно сняли с рассмотрения.
Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, которыми предлагалось отменить нормы, обязывающие физических лиц — предпринимателей иметь «кассовые аппараты», набрал всего 132 голоса (из 226 необходимых) и был отклонен.
В то же время законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно определения объема доходов для применения упрощенной системы налогообложения физических лиц — предпринимателей нардепы решили не включать в повестку дня.
Когда депутаты перешли к рассмотрению законопроекта об упрощении учета доходов физических лиц — предпринимателей и выступили докладчики по основному проекту и альтернативному, заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк, которая вела заседание, поставила на голосование предложение нескольких фракций проверить количество народных депутатов в сессионном зале.
Зарегистрировалось только 86 народных депутатов, поэтому Кондратюк закрыла внеочередное заседание.
- Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что заседание проведут по инициативе внефракционного нардепа Александра Дубинского.
- В сентябре 2019 года депутаты приняли законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты. Они вводят систему возврата средств покупателям за обнаружение нефискальных чеков. Кроме того, в октябре 2019 года Зеленский подписал указ о благоприятных условиях для ФЛП. Документ предусматривал, что с 1 января 2020 года предприниматели смогут вместо покупки кассовых аппаратов и выдачи бумажных чеков загрузить на свой смартфон соответствующее приложение и выдавать с его помощью электронные чеки.
- Но в декабре 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который переносит введение обязательных РРО («кассовых аппаратов») для большинства категорий физических лиц — предпринимателей до 1 января 2022 года.