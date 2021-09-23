Украинские полярники поддержали климатический марш — и сфотографировались в летней одежде посреди снега

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Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Украинские полярники на станции «Академик Вернадский» поддержали климатический марш, который состоится в Киеве, и сфотографировались в летней одежде, чтобы показать последствия изменений климата.

Фотографию полярники опубликовали в четверг, 23 сентября. Марш в столице состоится 26 сентября.

Национальный антарктический научный центр отметил, что полярники, которые работают на станции «Академик Вернадский», чуть ли не каждый день наблюдают последствия изменения климата. Именно поэтому они поддержали климатический марш и сфотографировались в летней одежде — «чтобы подчеркнуть аномальность процессов, которые происходят в уникальных экосистемах Антарктики, и привлечь внимание к этой проблеме».

Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Ученые объяснили, что за последние 50 лет средняя температура в Антарктиде выросла на три градуса — примерно такая же разница между климатом в Украине и Скандинавии. Это приводит к значительным изменениям в экосистемах региона: тают ледники, изменяется химический состав Южного океана, Антарктида «зеленеет», а некоторые виды животных захватывают новые, не характерные для них прежде территории.