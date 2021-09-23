В России разбился самолет Ан-26. Экипаж погиб

Новости

Wikimedia

В России Минздрав Хабаровского края подтвердил, что все члены экипажа самолета Ан-26, который потерпел крушение накануне, погибли.

Власти обещают оказать помощь родственникам шести погибших. Они получат по миллиону рублей, пишет «Эхо Москвы».

Самолет совершал облет систем навигационного радионаблюдения, но в 38 км от аэропорта Хабаровска Ан-26 пропал с радаров.

Спасательные службы утром в четверг, 23 сентября, нашли обломки самолета. Причины катастрофы пока не установлены — следователи изъяли в хабаровском аэропорту документы и образцы топлива, а также допросили сотрудников компании, которая обслуживала самолет перед вылетом.

Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения.