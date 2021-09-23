На Буковине второй раз за неделю обвалился грунт под рельсами. «Укрзалізниця» изменила маршрут поездов

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В Черновицкой области в ночь на 23 сентября обнаружили повторное проседание почвы под путями на перегоне Новоселица — Мамалыга.

Об этом сообщили в пресс-службе компании и предупредили о задержке поездов.

Для безопасности пассажиров поезд № 118/117 Чернигов — Черновцы направили к конечной станции объездным путем, через Тернополь и Залещики без остановок. В Черновцы рейс прибудет примерно в 10:15. Время задержки составляет около двух часов.

К ликвидации последствий провала привлекли специалистов спасательной службы и «Укрзалізниці».

Пока все неполадки не исправят, поезда будут курсировать объездным путем, из-за чего время рейса увеличится примерно на два часа.