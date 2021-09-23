Пытки майдановцев: суд объявил приговор организатору титушек Юрию Крысину

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radiosvoboda.org

Судья Дарницкого райсуда Киева приговорил титушку Юрия Крысина к шести годам лишения свободы по делу о пытках майдановцев, в частности киевлянина Владислава Иваненко. С учетом предыдущего термина общий срок наказания составляет восемь лет.

То есть в итоге Крысин выйдет из тюрьмы в 2026 году, поскольку время задержания считают с 2018 года.

Соответствующий приговор зачитали 23 сентября, сообщает из зала суда журналист «Бабеля» Стас Козлюк.

Суд учел степень тяжести преступления, а также то, что Крысин был ранее судим и имеет несовершеннолетних детей.

Иск потерпевшего Иваненко суд удовлетворил частично и постановил выплатить ему 500 тысяч гривен моральной компенсации.

Приговор вступит в силу на 30-й день с момента объявления, если защита Крысина не подаст апелляцию. В то же время, его адвокат отметил, что апелляция будет.

Юрий Крысин фигурирует в двух уголовных делах. Первое — убийство журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия в 2014 году. Второе — похищение и пытки майдановцев в январе-феврале 2014 года. Материалы этого уголовного производства рассматривались в Дарницком райсуде Киева почти три года, пока 23 сентября 2021 суд не объявил приговор.

По данным следствия, в январе 2014 года у станции метро «Петровка» титушки похитили Владислава Иваненко, вывезли его в лесополосу и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию.