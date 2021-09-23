Пытки майдановцев: суд объявил приговор организатору титушек Юрию Крысину
- Авторы:
- София Телишевская, Стас Козлюк
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radiosvoboda.org
Судья Дарницкого райсуда Киева приговорил титушку Юрия Крысина к шести годам лишения свободы по делу о пытках майдановцев, в частности киевлянина Владислава Иваненко. С учетом предыдущего термина общий срок наказания составляет восемь лет.
То есть в итоге Крысин выйдет из тюрьмы в 2026 году, поскольку время задержания считают с 2018 года.
Соответствующий приговор зачитали 23 сентября, сообщает из зала суда журналист «Бабеля» Стас Козлюк.
Суд учел степень тяжести преступления, а также то, что Крысин был ранее судим и имеет несовершеннолетних детей.
Иск потерпевшего Иваненко суд удовлетворил частично и постановил выплатить ему 500 тысяч гривен моральной компенсации.
Приговор вступит в силу на 30-й день с момента объявления, если защита Крысина не подаст апелляцию. В то же время, его адвокат отметил, что апелляция будет.
Юрий Крысин фигурирует в двух уголовных делах. Первое — убийство журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия в 2014 году. Второе — похищение и пытки майдановцев в январе-феврале 2014 года. Материалы этого уголовного производства рассматривались в Дарницком райсуде Киева почти три года, пока 23 сентября 2021 суд не объявил приговор.
По данным следствия, в январе 2014 года у станции метро «Петровка» титушки похитили Владислава Иваненко, вывезли его в лесополосу и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию.
- В июне 2018 года суд приговорил Крысина к 5 годам лишения свободы за убийство журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия в 2014 году. Его долгое время не отправляли в колонию, что вызвало недовольство общественности. 8 октября Крысина все же перевезли из Лукьяновского СИЗО в Торецкую исправительную колонию № 2 для отбывания наказания. В обвинительном заключении говорилось, что Крысин получил $200 тысяч за совершение преступлений против активистов Евромайдана.