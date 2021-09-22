В ВОЗ назвали регионы с наибольшим и наименьшим распространением коронавируса в мире
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в данный момент заболеваемость коронавирусом снижается на Ближнем Востоке (на 22%) и в Юго-Восточной Азии (на 16%).
Об этом пишет Global News.
По данным ВОЗ, штамм «Дельта» уже зафиксировали в 165 странах мира. Всего за последнюю неделю зафиксировали 3,6 миллиона новых случаев заражения, а количество летальных случаев ежедневно снизилось с 62 тысяч до 60 тысяч.
Сейчас же больше всего новых случаев заражения фиксируют в США, Индии, Великобритании, Турции и на Филиппинах.
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- Ранее Университет Джонса Хопкинса обнародовал данные, согласно которым пандемия коронавируса уже убила больше американцев, чем пандемия испанского гриппа 1918 года («испанка»), которая считалась самой массовой пандемией гриппа в истории человечества.