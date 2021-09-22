Исследование: Вакцинированые беременные женщины передают антитела к Covid-19 своим малышам

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Беременные женщины, которые получили вакцину от Pfizer и BioNTech или Moderna, передают своим детям антитела к коронавирусу.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты научной работы ученых из США, опубликованной в Американском журнале акушерства и гинекологии.

В ходе исследования они измерили уровень антител в пуповинной крови, чтобы узнать, появляется у плода иммунитет к коронавирусу, если мать вакцинируется во время беременности.

Все 36 детей, которых протестировали, имели антитела к Covid-19 после того, как их матери получили дозу иРНК вакцины. В отличие от традиционных, вакцины на основе информационной РНК учат клетки производить белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения.

«Мы этого не ожидали. Мы думали увидеть больше вариативности», — сказала Эшли Роман, акушер-гинеколог из Нью-Йоркского университета и соавтор исследования.

Новые данные могут поощрить больше людей вакцинироваться во время беременности. Согласно информации Центров контроля и профилактики заболеваний от 11 сентября, в США только 30% беременных женщин 18—49 лет вакцинированы. Учитывая небольшой размер выборки исследования, команда изучает результаты большей группы, а также то, как долго младенцы формируют иммунитет после рождения.

«Мы опубликовали эти данные относительно рано, потому что эта находка имеет значение для здравоохранения. Сейчас мы рекомендуем всем беременным женщинам вакцинироваться для пользы ребенка», — добавила Роман.

Pfizer и BioNTech отложили собственные исследования о том, как их вакцины влияют на беременных женщин и их новорожденных, из-за беспокойства, что кто-то может получить плацебо во время эксперимента, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на ученых.

Линда Эккерт, профессор акушерства и гинекологии из Университета Вашингтона, которая не принимала участия в исследовании, посоветовала беременным женщинам делать прививки, поскольку наблюдается все больше заражений коронавирусом среди младенцев, и это «проактивный выбор, который могут сделать беременные для защиты своих малышей».