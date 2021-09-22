Офис генпрокурора сообщил о подозрении генералу российской армии за блокирование украинских частей в Крыму

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Офис генерального прокурора

Офис генерального прокурора объявил подозрение генерал-лейтенанту Вооруженных сил России в совершении умышленных действий с целью изменить границы территории и государственной границы Украины и в ведении агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украина).

Об этом пишет пресс-служба ОГП.

«По данным следствия, в марте 2014 года командир 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск ВС РФ и около 50 военнослужащих под его руководством окружили периметр и заблокировали военную часть А2320 (36-ю отдельную бригаду береговой обороны ВМС ВС Украины), дислоцированную в с. Перевальное АР Крым», — говорится в сообщении.

Сначала командир приказал своим бойцам выставить по периметру украинской воинской части бронированные автомобили и грузовики, которые препятствовали свободному выходу и выезду с территории части. Впоследствии российские военные также окружили парк боевых машин воинской части, где было вооружение и военная техника.

Сейчас подозреваемый служит в звании генерал-лейтенанта в Южном военном округе российской армии.