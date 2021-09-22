Комитет Рады не смог наказать Тищенко и Лероса за потасовку в Раде
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- Алексей Ярмоленко
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Полищук Максим / УНИАН
Регламентный комитет Верховной Рады не решил, как наказать нардепов Николая Тищенко и Гео Лероса за потасовку в парламенте.
Об этом в комментарии Укрінформу рассказал член комитета, нардеп Павел Фролов.
«Комитет не смог принять решение. Ни чтобы предупредить обоих, ни чтобы рекомендовать Верховной Раде лишить обоих права участия в пяти пленарных заседаниях», — рассказал он.
По словам Фролова, комитет, скорее всего, больше не вернется к рассмотрению этого вопроса.
- 9 сентября во время заседания Верховной Рады Николай Тищенко сорвал выступление Гео Лероса, который требовал объяснений от президента Владимира Зеленского по поводу провала операции по задержанию бойцов «ЧВК Вагнера». Тищенко вытолкал Лероса с трибуны за «оскорбление президента».
- Фракция «Слуга народа» осудила потасовку депутатов Николая Тищенко (СН) и Гео Лероса (внефракционный) во время недавнего заседания Верховной Рады. Фракция поддержала предложение ее главы Давида Арахамии отстранить участников драки от пленарных заседаний на пять дней.