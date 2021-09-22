Правительство не продлило контракт с Сергеем Лещенко и еще тремя членами наблюдательного совета «Укрзалізниці»

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Юлия Вебер / «Бабель»

Кабинет министров Украины не продлил контракты с главой наблюдательного совета «Укрзалізниці» и тремя членами. Их полномочия завершились 21 сентября 2021 года.

Об этом говорится в сообщении компании, а детали сообщает Министерство инфраструктуры 22 сентября.

Речь идет о четырех людях:

Шевке Аджунере, главе наблюдательного совета, независимом члене, полномочия с июля 2018 года;

Андреасе Матье, независимом члене, полномочия с июня 2018 года;

Олеге Журавлеве, представителе государства, полномочия с декабря 2019 года;

Сергее Лещенко, представителе государства, полномочия с декабря 2019 года.

Почему с ними не продлили контракты — неизвестно. До назначения новых государственных и независимых членов, действующим членом наблюдательного совета остается Адомас Азуолас Аудицкас (его контракт заканчивается в июне 2022 года).

Министерство инфраструктуры уже подало кандидатов на должности государственных членов, их назначение ожидается в ближайшее время.

Наблюдательный совет защищает права акционера и в пределах компетенции контролирует и регулирует управление компанией. В нем может быть не менее пяти и не более одиннадцати членов, которых избирают на три года.