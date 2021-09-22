Лидер конспирологов QAnon начал продавать свои твиты как NFT. Деньги обещает потратить на секретный проект по спасению Америки

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Рон Уоткинс, который годами возглавляет конспирологический интернет-культ QAnon, продает скриншоты пяти своих твитов в виде NFT.

Об этом сообщает VICE.

Уоткинс назвал коллекцию «Серия Свободы». Она состоит из твитов, которые ретвитнул 45-й президент США Дональд Трамп в январе 2021 года. Читатели Уоткинса в Telegram назвали это «мошенничеством», но конспиролог возразил и сказал, что деньги потратит на «секретный проект, который, как я чувствую, спасет Америку».

В понедельник Уоткинс сделал первый NFT в серии на платформе OpenSea, где пользователи могут делать ставки за токен с помощью криптовалюты Еthereum. Пока лот Уоткинза собрал 5 ставок, самая высокая из них эквивалентна $500.

Популярность NFT выросла за последний год, некоторые из них продавались за миллионы долларов. Токены действуют как цифровой чек на приобретенный контент, а право собственности тоже постоянно записывается в блокчейне.

В твите, который Уоткинс опубликовал 3 февраля, за несколько дней до штурма Капитолия, он сказал: «Если вы планируете посетить мирные протесты в Вашингтоне, я рекомендую одеть нательную видеокамеру. Чем больше видеоуглов того дня, тем лучше».

Vice News

Твиты, которые хочет продать Уоткинс, недоступны в Twitter, потому что аккаунт Роба заблокировали вместе с аккаунтом Дональда Трампа после протестов в Капитолии.

Конспиролог собирается потратить деньги, вырученные за токены, на разработку цифрового «законопроекта о правах, аналогичного Конституции и первым десяти поправкам».

«Неделями я тайно работал над разработкой цифрового законопроекта о правах, теперь мне нужно нанять юристов и философов для просмотра документа, чтобы убедиться, что он написан по самым высоким стандартам», — сказал Уоткинс.

Основатель QAnon считает, что цифровые права американцев «затоптаны большим фашистским правительственным сапогом». По его мнению, продажа скриншотов его твитов — это способ дать отпор власти.

В течение последних 10 месяцев Уоткинс распространяет многочисленные теории заговора в своем Telegram-канале и обещает новые разоблачения, которые так и не происходят.