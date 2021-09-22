В прокуратуре рассказали подробности покушения на Шефира: стреляли из посадки 18 раз, водитель смог сам доехать до парковки

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«Бабель»

В авто первого помощника президента Сергея Шефира выстрелили 18 раз, а не 10, как сообщала Нацполиция раньше. Раненый водитель в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Об этом во время брифинга в день инцидента, 22 сентября, заявил руководитель Киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко.

Он рассказал, что автомобиль, в котором находился Сергей Шефир, ехал в направлении Киева. Между селами Ходосивка и Лесники по авто из посадки выстрелили примерно 18 раз из автоматического оружия. Сам Шефир не пострадал, однако ранения получил его водитель. Сейчас, по словам медиков больницы «Феофания», его жизни ничего не угрожает.

Что касается того, как авто оказалось на парковке, то Хоменко пояснил: водитель самостоятельно доехал на место парковки супермаркета, откуда вызвали скорую. Сейчас следствие уже изучает записи видеокамер в этом районе.

Глава прокуратуры области не стал озвучивать версии, «поскольку это может навредить следствию».