Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 23 сентября. Разумков подписал распоряжение
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Стеценко Таисия / УНИАН
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания 23 сентября. Провести заседание требовали 165 депутатов.
Об этом говорится в подписанном главой парламента распоряжении, которое обнародовал в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.
Согласно документу, заседание начнется в 16:00, на нем планируют рассмотреть четыре вопроса. В частности, законопроект об отмене норм, предусматривающих усиление фискального давления через расширение применения регистраторов расчетных операций (РРО), и о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс.
Кроме этого, нардепы собираются рассмотреть законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс в определении объема доходов для применения упрощенной системы налогообложения и об упрощении учета доходов физических лиц — предпринимателей.
- Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что заседание проведут по инициативе внефракционного нардепа Александра Дубинского.
- В сентябре 2019 года депутаты приняли законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты. Они вводят систему возврата средств покупателям за обнаружение нефискальных чеков. Кроме того, в октябре 2019 года Зеленский подписал указ о благоприятных условиях для ФЛП. Документ предусматривал, что с 1 января 2020 года предприниматели смогут вместо покупки кассовых аппаратов и выдачи бумажных чеков загрузить на свой смартфон соответствующее приложение и выдавать с его помощью электронные чеки.
- Но в декабре 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который переносит введение обязательных РРО («кассовых аппаратов») для большинства категорий физических лиц — предпринимателей до 1 января 2022 года.