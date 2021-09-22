Глава фракции «слуг» Арахамия назвал покушение на Шефира «приветом» президенту и озвучил три версии

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Кузьмин Александр / УНИАН

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия расценивает покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира как предупреждение главе государства Владимиру Зеленскому.

Об этом политик сказал в кулуарах Верховной Рады, пишет Интерфакс.

«Это какой-то привет нашей команде, прежде всего президенту», — сказал Арахамия.

Он предположил, что к организации покушения могут быть причастны контрабандисты и криминальные авторитеты. Также одной из версий он считает российский след или финансово-промышленные группы, борьба с которыми в последнее время значительно усилилась.

Сергей Шефир — соучредитель студии «Квартал 95». Он был одним из лидеров избирательного штаба Владимира Зеленского, а в мае 2019 года сразу после инаугурации президента стал первым его помощником.