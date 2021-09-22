Глава фракции «слуг» Арахамия назвал покушение на Шефира «приветом» президенту и озвучил три версии
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- София Телишевская
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Кузьмин Александр / УНИАН
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия расценивает покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира как предупреждение главе государства Владимиру Зеленскому.
Об этом политик сказал в кулуарах Верховной Рады, пишет Интерфакс.
«Это какой-то привет нашей команде, прежде всего президенту», — сказал Арахамия.
Он предположил, что к организации покушения могут быть причастны контрабандисты и криминальные авторитеты. Также одной из версий он считает российский след или финансово-промышленные группы, борьба с которыми в последнее время значительно усилилась.
Сергей Шефир — соучредитель студии «Квартал 95». Он был одним из лидеров избирательного штаба Владимира Зеленского, а в мае 2019 года сразу после инаугурации президента стал первым его помощником.
- Покушение на первого помощника президента Сергея Шефира произошло утром 22 сентября. В Киевской области в селе Лесники неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился помощник Зеленского со своим водителем. Шефир не пострадал, а вот водителя госпитализировали в «Феофанию» с тремя огнестрельными ранениями.
- По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, помощник Зеленского довольно часто сам ездил за рулем, поэтому злоумышленники вероятно ожидали, что и на этот раз на месте водителя будет Шефир.
- Обстрел квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 Уголовного кодекса Украины), а Зеленскому доложили об инциденте. В ОП нападение связывают с политикой деолигархизации.
- Сам президент Украины сейчас находится в Нью-Йорке, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН.