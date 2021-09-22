Премьер Британии Джонсон впервые подтвердил, что у него шестеро детей. Он скрывал внебрачную дочь
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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The Naked Ape / Flickr
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые подтвердил, что у него шестеро детей.
Признался глава британского правительства о количестве потомков во время выступления в программе NBC Today в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН. Ведущая спросила, действительно ли у него шестеро детей, на что Джонсон ответил «да».
Количество детей Джонсона было предметом обсуждения в британской политике в течение многих лет — СМИ писали, что у него есть внебрачная дочь.
Сейчас у Джонсона:
- четверо детей от второго брака;
- внебрачная дочь, которую в 2009 году родила искусствовед Хелен Макинтайр;
- сын от нынешней жены Керри Симондс, которая сейчас ждет второго ребенка.
CNN называет «непонятным», почему Джонсон решил подтвердить существование ребенка, о котором избегал говорить. Джонсон неоднократно заявлял, что не будет обсуждать свою личную жизнь, а во время избирательной кампании 2019 года, сказал, что не будет говорить о своих детях.
- 29 мая 2021 года Борис Джонсон тайно женился на Кэри Симондс. Она стала третьей женой Джонсона. Католическая церковь разрешает разведенным снова жениться, если другие браки заключались в других церквях. Джонсон станет первым британским премьером за последние 200 лет, который женился, находясь на этом посту.
- 29 апреля 2020 года у Джонсона родился сын, которого ему родила тогда еще невеста Кэри Симондс. Ребенка назвали Уилфред Лори Николас — имя Уилфред в честь дедушки премьера, имя Лори — в честь деда Симондс, имя Николас — в честь двух врачей, которые спасли жизни Джонсону, когда он лечился от коронавируса.