В Новой Зеландии полиция задержала двух мужчин, которые пытались провезти в закрытый из-за пандемии Окленд еду из KFC
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Новой Зеландии полиция задержала двух мужчин на автомобиле, когда они пытались провезти в город Окленд, закрытый из-за пандемии коронавируса, фастфуд из KFC.
Об этом сообщает ВВС.
Мужчины в возрасте 23 и 30 лет ехали из Гамильтона и по дороге к Окленду заметили полицейских. Они решили скрыться, но их догнали. В их багажнике полицейские нашли большие пакеты с едой из KFC, а также $70 тысяч. Также были найдены пустые пакеты из ресторана.
Окленд — единственный город в Новой Зеландии, в котором действуют ограничительные меры «четвертого уровня». Там не работают рестораны, бары (даже навынос) и службы доставки, а жителям запрещено покидать дома. Въезжать в Окленд можно только по спецдокументам. В остальных городах «второй уровень» с работающими заведениями.
Теперь мужчинам грозит суд и обвинения в нарушении закона о борьбе коронавирусом. Они могут быть оштрафованы на $2 800 или лишены свободы сроком до шести месяцев.
- Новая Зеландия считается одной из самых успешных стран в мире по борьбе с пандемией COVID-19, но в конце августа там начался резкий прирост больных, из-за чего ввели усиленные карантинные меры.
- В целом в стране за все время зафиксировано 4 095 случаев заболевания и 27 смертей.