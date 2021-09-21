Премьер Британии Джонсон призвал Россию выдать подозреваемых в отравлении Скрипалей

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Stephanie Keith / Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Россию выдать сотрудников ГРУ, которых подозревают в отравлении агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом пишет Bloomberg.

«Я должен указать людям в России, которые стояли за этим, что Россия уже заплатила высокую цену. Невинный представитель британской общественности погибла из-за этого, мы хотим, чтобы эти подозреваемые были переданы», — подчеркнул он.

В России как всегда отрицают свою причастность к отравлению и считают, что Великобритания использует это дело как способ давления на РФ.