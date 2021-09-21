Замглавы фракции «Слуга народа» Корниенко упрекнул спикера Рады Разумкова в «некомандной работе», но ушел от вопроса об отставке

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Соколовская Инна / УНИАН

Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко упрекнул спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в «некомандной работе». Отношения руководства политсилы с Разумковым он назвал «сложной производственной ситуацией», но на вопрос о его отставке четко не ответил.

«Мы для себя это называем, что у нас сложная производственная ситуация. Большую часть действий, которые произошли за последние несколько дней, я бы отнес к некомандным со стороны председателя Верховной Рады», — сказал Корниенко журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Он также добавил, что сейчас фракция общается с Разумовым по переписке.

Отвечая на вопрос о возможном сборе подписей депутатов за отставку Разумкова, Корниенко сказал: «Всякое может быть». Он ушел от ответа и заявил, что не может гипотетически рассуждать об отставке. К этому вопросу он готов вернуться, когда увидит сбор подписей.