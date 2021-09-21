Индия возобновляет экспорт вакцин против коронавируса. Страну считают крупнейшим производителем препаратов в мире

Новости

Getty Images / «Бабель»

Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия объявил, что с октября страна снова будет экспортировать вакцины против коронавируса.

Соответствующее заявление он сделал накануне визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон на саммит лидеров США, Индии, Японии и Австралии, пишет CNN.

Производители вакцин в Индии ожидают, что в октябре они смогут изготовить более 300 миллионов доз для прививки собственного населения, а излишки отдать на экспорт.

«Мы поможем мира и благодаря COVAX мы также выполним свои обязательства», — сказал министр здравоохранения Индии.

Нарастив производственные способности, правительство страны уже в сентябре ожидает получить 260 миллионов доз вакцины от отечественных производителей. Ожидается, что Индия станет ключевым поставщиком вакцин для мира и для инициативы COVAX при поддержке ООН.

Напомним, Индия, которую считают крупнейшим в мире производителем вакцин, в апреле остановила экспорт, чтобы сосредоточиться на внутренней иммунизации из-за стремительного роста количества случаев коронавируса в стране. Так, страна занимала лидирующие позиции по количеству смертей от COVID-19. К этому Индия экспортировала более 60 миллионов доз вакцины в 76 стран мира.

Сейчас в Индии уже сделано более 800 миллионов прививок при населении в 1,4 миллиарда человек. По крайней мере одну дозу получили более 62% взрослого населения, подлежащего вакцинации, две дозы — примерно 22%. Они намерены до конца года вакцинировать 1,1 млрд человек.