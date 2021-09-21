На горе Поп Иван в Карпатах зафиксировали первые морозы
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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Facebook / Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
На горе Поп Иван Черногорский в ночь на 21 сентября температура воздуха опустилась до -6 °С. До этого на горе температура сохранялась на уровне 0 °С.
Об этом говорится на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.
«По состоянию на 08:00 21 сентября на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 5—6 м/с, температура окружающей среды -6 °С», — говорится в посте.
- Ранее синоптики спрогнозировали, какой будет осень в Европе. В Украине будет очень сухо, особенно в октябре, возможны ранние заморозки.
- С сентябрем в Украину пришло похолодание. В Укргидрометцентре ожидают, что средняя месячная температура составит +14...+18 °С, в Карпатах +11...+12 °С, выпадет 34—70 мм осадков, в Карпатах местами 87—103 мм.