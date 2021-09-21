На горе Поп Иван в Карпатах зафиксировали первые морозы

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Facebook / Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

На горе Поп Иван Черногорский в ночь на 21 сентября температура воздуха опустилась до -6 °С. До этого на горе температура сохранялась на уровне 0 °С.

Об этом говорится на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

«По состоянию на 08:00 21 сентября на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 5—6 м/с, температура окружающей среды -6 °С», — говорится в посте.