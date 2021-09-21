В Украину доставили 159 тысяч доз вакцины CoronaVac
- Автор:
- София Телишевская
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VCU Capital News Service / Flickr
Украина в рамках механизма COVAX получила 159 тысяч доз вакцины CoronaVac. Доставкой препаратов занимался Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Вакцина от COVID-19 CoronaVac (Vero Cell инактивированная) производства китайской компании Sinovac одобрена ВОЗ для экстренного использования, поэтому продукт соответствует международным стандартам безопасности.
«Как и другие вакцины и товары в рамках COVAX, Украина получает эту партию бесплатно. Инициатива COVAX является беспрецедентным примером солидарности международного сообщества, чья цель — обеспечить справедливый и равный доступ к вакцинам от COVID-19 для всех стран», — отмечают в Минздраве.
С учетом этой поставки на сегодня ЮНИСЕФ доставил 4 485 510 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac) от имени COVAX.
В частности, в июле ЮНИСЕФ предоставил Украине 2 000 040 доз вакцины Moderna от правительства США. Поставки от COVAX продолжатся. К концу 2021 года Украина должна получить достаточное количество вакцины, чтобы защитить до 20% населения от COVID-19.
- CoronaVac — вакцина, которую производит китайская компания Sinovac Biotech. Ее главный компонент — нежизнеспособные вирусные частицы. Они не могут вызвать болезнь, но провоцируют иммунную реакцию. Такую технологию используют для производства многих других вакцин, например, против полиомиелита и дифтерии. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в две недели.
- Ранее исследования вакцины в Бразилии показали, что эффективность препарата составляет лишь 50,38%. Впоследствии украинская фармкомпания «Лекхим» сообщила, что в Турции завершилась третья фаза клинических испытаний вакцины, где ее эффективность оценили в 83,5%.
- В то же время последнее исследование вакцины в Индонезии показало, что препарат обеспечивает почти 100-процентную защиту от осложнений COVID-19, но производитель пока отказался комментировать эти данные.