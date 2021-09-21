В Украину доставили 159 тысяч доз вакцины CoronaVac

Новости

VCU Capital News Service / Flickr

Украина в рамках механизма COVAX получила 159 тысяч доз вакцины CoronaVac. Доставкой препаратов занимался Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Вакцина от COVID-19 CoronaVac (Vero Cell инактивированная) производства китайской компании Sinovac одобрена ВОЗ для экстренного использования, поэтому продукт соответствует международным стандартам безопасности.

«Как и другие вакцины и товары в рамках COVAX, Украина получает эту партию бесплатно. Инициатива COVAX является беспрецедентным примером солидарности международного сообщества, чья цель — обеспечить справедливый и равный доступ к вакцинам от COVID-19 для всех стран», — отмечают в Минздраве.

С учетом этой поставки на сегодня ЮНИСЕФ доставил 4 485 510 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac) от имени COVAX.

В частности, в июле ЮНИСЕФ предоставил Украине 2 000 040 доз вакцины Moderna от правительства США. Поставки от COVAX продолжатся. К концу 2021 года Украина должна получить достаточное количество вакцины, чтобы защитить до 20% населения от COVID-19.