В 22 областях превышен «допустимый» уровень заболеваемости COVID. В «красную» зону могут попасть 4 региона

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По состоянию на 21 сентября «допустимый» уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 22 областях Украины и в Киеве.

Соответствующие данные размещены на сайте Министерства здравоохранения.

Некритический показатель заболеваемости — это 75 пациентов на 100 тысяч жителей, пока эта «норма» сохраняется только в Закарпатской и Кировоградской областях.

Так, самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой (338 на 100 тысяч), Луганской (331), Тернопольской (221) и Одесской (162) областях. В столице — 157 больных 100 тысяч населения.

Кроме того, повышенный показатель динамики уровня госпитализаций наблюдается в 13 областях: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черкасской.

Накануне министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал четыре области Украины, которые близки к попаданию в «красную» зону эпидемической опасности: Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская и Тернопольская.

Также Ляшко напомнил, что по всей Украине в ближайшее время планируют установить «желтый» уровень карантина.

«После этого на «зеленый» уровень мы можем выйти только тогда, когда семь дней подряд у нас индикаторы будут соответствовать «зеленому» уровню. «Красный» и «оранжевый» уровни устанавливаются для определенных регионов. Чтобы установить «красный» уровень эпидемической опасности, область должна несколько дней подряд превышать один или два показателя, указанные в постановлении Кабмина. Они в первую очередь оценивают систему здравоохранения: количество коек с кислородом, которые заняты пациентами, и количество пациентов, которые подключены к кислородной терапии», — сказал он.