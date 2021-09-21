Зеленский: Генассамблея ООН – одна из площадок, где Украина может найти решение по Донбассу и Крыму

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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк заявил, что Генеральная ассамблея ООН является одной из основных площадок, где Украина может решать вопрос о Донбасса и Крыма.

Об этом шла речь в эфире телеканала «Дом».

«Мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решения Донбасса и Крыма на всех площадках. Так, организация ООН — это одна из главных площадок. И мы не должны упускать такую возможность», — подчеркнул президент.

По его словам, Украина должна максимально эффективно использовать этот визит для встреч с разными странами.

«Например, у нас будет встреча с президентом Турецкой Республики. И мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму РФ из-за привлечения к ним жителей оккупированных украинских территорий. Для нас также очень важно, что ООН признала «Крымскую платформу». Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в это очень непростое время», — отметил глава государства.

Напомним, президент Украины находится в Нью-Йорке, где проходит 76 сессия Генассамблеи ООН. Там он выступит на дебатах, встретится с лидерами других стран, проведет встречи с бизнесменами, инвесторами и украинской общиной в США.