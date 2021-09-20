Глава фракции СН Арахамия спрогнозировал, когда Рада может рассмотреть законопроект о деолигархизации

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

Верховная Рада может рассмотреть законопроект о деолигархизации во втором чтении в ближайшие среду или четверг.

Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия во время брифинга после заседания фракции 20 сентября.

«Мы будем рассматривать этот вопрос. Я считаю, что это произойдет, скорее всего, в среду или четверг», — сказал он.

По словам Арахамии, законопроект «сбивают» на всех уровнях.

«Я много думал, кто заинтересован в том, чтобы провалить закон об олигархах — олигархи или люди, которые работают на олигархов? И пришел к выводу, что это люди, которые работают на олигархов, потому что олигархам все равно — они состоятельные люди, у них все есть... Но людям, которые в очереди стоят к олигархам, чтобы обслуживать их, — вот им это будет очень неудобно», — отметил нардеп.