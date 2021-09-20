МИД Украины требует от Беларуси освободить украинца, которому за протесты дали 3 года лишения свободы
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- Костя Андрейковец
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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Министерство иностранных дел Украины потребовало от Беларуси освободить украинского гражданина Михаила Ференца, которому суд Минска дал 3 года лишения свободы за якобы «участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок», и «повреждение имущества».
Об говорится в заявлении МИД.
Ведомство отмечает, что в суде не представили доказательства вины, сам украинец не признал себя виновным, а правозащитный центр «Вясна» внес его в список политзаключенных. Кроме того, суд не учел к его общему сроку 7 месяцев в СИЗО. В МИД считают дело политически мотивированным, а приговор противоправным.
«Бездоказательное обвинение и неправовое осуждение гражданина Украины являются очередными проявлениями антиукраинских действий Минска. Дело Михаила Ференца — это очередной пример беларусского «правосудия», в результате которого за решеткой оказались десятки и сотни местных журналистов и правозащитников, общественных активистов, программистов, студентов и рядовых граждан Беларуси», — сказано в заявлении.
В МИД добавили, что продолжат защищать интересы украинца всеми доступными средствами.
- В Беларуси после подавления протестов 2020 года режим Александра Лукашенко активно наказывает всех, кто выступал против действующей власти и силовиков.
- 16 сентября Следственный комитет Беларуси сообщил, что под суд идет 32-летний Михаил Ференец. Он мог участвовать в акциях протеста против режима Лукашенко.