В России ЦИК обработала почти 100% протоколов: в Госдуму проходят пять партий
- Автор:
- София Телишевская
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Пресс-служба Государственной Думы России
Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила , что выборы в Госдуму состоялись, так как явка составила 51,68%. Так, в новую Думу проходят пять партий.
Еще три непарламентские партии провели в нижнюю палату одномандатников, пишет «РБК».
По данным ЦИК после подсчета 98,58% протоколов, «Единая Россия» набирает 49,8%, КПРФ — 19,05%, ЛДПР — 7,48%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,4%, партия «Новые люди» — 5,36%.
Окончательные итоги выборов ожидаются в пятницу, 24 сентября.
«Недействительными всего признано 25 830 бюллетеней. В масштабах страны это мизерный результат», — сказала Памфилова.
Также глава ЦИК сообщила, что на трех участках в Калмыкии, оккупированном украинском Крыму и в Санкт-Петербурге результаты голосования отменили. По ее словам, есть еще 6—7 участков, по которым может быть принято такое же решение.
Напомним, что в России с 17 по 19 сентября проходили выборы в Госдуму. К ним привлекали жителей оккупированных Крыма и территорий Донбасса. Украина и страны Запада выступают против — ЕС готов не признавать результаты, а Украина обещает санкции.
- 19 сентября российские СМИ показали видео, на котором неизвестный мужчина на российском госпортале голосует по списку от имени жителей оккупированной Луганской области за путинскую «Единую Россию».
- Параллельно боевики возили людей на голосование в Ростовскую область. Некоторым из них выдавали паспорта РФ прямо перед голосованием. По данным ЦИК, на выборах проголосовали более 150 тысяч жителей Донбасса.