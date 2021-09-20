ЕС: Выборы в Госдуму России состоялись в «атмосфере запугивания», голосование в Крыму не признаем

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Twitter / Генеральное консульство России в Ченнаи

В Европейском Союзе заявили, что выборы в Государственную думу России сопровождались запугиванием и давлением на оппозицию и независимых наблюдателей.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

«ЕС верит в важность свободных и честных выборов, где бы они ни происходили. В течение последних нескольких дней мы видели, что выборы в Госдуму и региональные выборы проходили в атмосфере запугивания критиков и независимых голосов, и без признанных международных наблюдателей», — сказал он.

Также Стано отметил, что в ЕС сожалеют о решении России ограничить деятельность международной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами.

Что касается Крыма и Донбасса, то в ЕС отметили, что не признают голосование на оккупированных территориях Украины.

«Потому что Крым — это Украина. Мы также обеспокоены тем, что жителям неподконтрольных Киеву украинских территорий на Донбассе выдавали российские паспорта, чтобы они голосовали на этих выборах. Это противоречит Минским соглашениям», — сказал он.

Также решили не признавать результаты голосования в одном из регионов и в России. Партия КПРФ заявила, что отказывается признавать результаты выборов в Москве.

«Данные электронного голосования по Москве мы не признаем. В партии видели как картинка изменилась после выбрасывания цифрового результата», — отметили в политсиле.

В партии планируют провести митинг в Москве и призывают своих сторонников выйти на улицы.