В Минобороны уверяют, что гособоронзаказ выполняется, и требуют «прекратить необоснованные обвинения»

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Заместитель министра обороны Украины Александр Носов уверяет, что ведомство выполняет Государственный оборонный заказ (ГОЗ) на этот год, и требует прекратить «необоснованные обвинения» в срыве закупок.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По его словам, по состоянию на 18 сентября министерство разместило 84,5% от годового объема заказов на выполнение работ, услуг, покупку образцов вооружения и военной техники. «Минобороны заключает договоры, контракты, авансирует и своевременно платит по взятым обязательствам. Чтобы выйти на 100% показатель выполнения ГОЗ, есть еще 3 месяца этого года для заключения контрактов», — сказал Носов.

Он призвал отдельных политиков и представителей медиа прекратить «огульно и безосновательно» обвинять оборонное ведомство в невыполнении ГОЗ. Такими же словами он отреагировал на обвинения от некоторых исполнителей заказов, которые упрекали ведомство в том, что отдельные предприятия-подрядчики несвоевременно поставляют продукцию для Вооруженных сил.

«Минобороны не делает никаких исключений или преференций, а дает возможность производителям и поставщикам честно конкурировать. Поэтому призываю не втягивать ведомство в борьбу, а предлагать качественную и привлекательную продукцию для нужд Вооруженных сил», — подчеркнул Носов.

Критика

Ранее бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в Украине ГОЗ не выполняется третий год подряд.

«То, что у нас третий год не выполняется государственный оборонный заказ — это не государственная тайна, об этом говорят все, но, к сожалению, ничего не делается. Когда они отчитываются, что на 90% что-то там выполнили, что в их понимании выполнили — просто выбросили средства, профинансировали», — говорил Турчинов.

Нардеп «Голоса» Роман Костенко писал, что из-за неэффективного управления в Минобороны на счету может остаться около 15 млрд гривен на конец года. Он сослался на выступление главы Счетной палаты Валерия Пацкана на заседании комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, на котором тот заявил, что за 8 месяцев 2021 года Минобороны не использовало 7,8 млрд грн, и к декабрю эта сумма может вырасти до 14,8 млрд грн.

«Интересно теперь, как и на что в МОУ попытаются потратить такую сумму средств до конца года, чтобы они не вернулись в бюджет», — написал Костенко.

Накануне депутат Ирина Верещук от «Слуги народа», член комитета ВР по вопросам нацбезопасности также указала на неудовлетворительное выполнение ГОЗ.

«Выполнить ГОЗ — это когда техника стоит на вооружении и в ангарах. Когда техника работает и выполняет свои боевые и другие задачи. А просто подписать контракт и дать авансовое финансирование — это еще не выполнить ГОЗ. Поэтому мы ждем эффективности, и профильный комитет это проконтролирует», — сказала она.